ФНС объявила о переносе сроков представления бухгалтерской отчетности за 2019 год

Срок сдачи представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2019 года, объявила в пятницу Федеральная налоговая служба РФ на свое сайте

«Это связано с тем, что 30 марта совпадает с нерабочим днем, установленным Указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206.

Соответствующее письмо от 27.03.2020 № 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@ подписано Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службой.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» экономический субъект обязан представить экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода», — говорится в сообщении.