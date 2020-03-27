В России каждый пятый инфицированный коронавирусом заразился через контакт с заболевшим

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что каждый пятый инцифированный коронавирусом в России заразился через контакт с заболевшим, передает ТАСС.

«Вместе с тем, хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали», — сказала Попова.

По ее словам, у 72% из общего числа заболевших наблюдается клиническая картина острых респираторных вирусных инфекций, у 18% коронавирус протекает бессимптомно.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в России выросло до 1036 в 58 регионах.

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