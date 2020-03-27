СМИ сообщили об отказе от саудовской нефти США и Европы

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Большинство европейских и американских нефтеперерабатывающих заводов не желают приобретать дополнительную нефть у Саудовской Аравии по сниженным ценам. Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что России удалось перенаправить свои поставки в КНР, где спрос на нефть постепенно восстанавливается.

В Европе и США отказываются от дополнительного объема саудовской нефти в том числе из-за нехватки хранилищ.

«Сокращение цен [на нефть] Саудовской Аравией было направлено напрямую на завоевание российской доли рынка, в особенности в некоторых странах Европы, — пишет автор статьи.

Газета также сообщает, что спрос на нефть королевства пошел на спад также в Индии из-за распространения коронавируса.

Эксперты считают, что саудовским компаниям придется еще более снизить цены на нефть в следующем месяце, чтобы «сохранить конкурентоспособность» на европейских рынках.

Так, спрос на нефть Объединенных Арабских Эмиратах также снизился.

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