СМИ сообщили об отказе от саудовской нефти США и Европы
Большинство европейских и американских нефтеперерабатывающих заводов не желают приобретать дополнительную нефть у Саудовской Аравии по сниженным ценам. Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что России удалось перенаправить свои поставки в КНР, где спрос на нефть постепенно восстанавливается.
В Европе и США отказываются от дополнительного объема саудовской нефти в том числе из-за нехватки хранилищ.
«Сокращение цен [на нефть] Саудовской Аравией было направлено напрямую на завоевание российской доли рынка, в особенности в некоторых странах Европы, — пишет автор статьи.
Газета также сообщает, что спрос на нефть королевства пошел на спад также в Индии из-за распространения коронавируса.
Эксперты считают, что саудовским компаниям придется еще более снизить цены на нефть в следующем месяце, чтобы «сохранить конкурентоспособность» на европейских рынках.
Так, спрос на нефть Объединенных Арабских Эмиратах также снизился.
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