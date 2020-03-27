АБР пожаловалась в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

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Российские банки отметили рост прошений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после предложения президента России Владимира Путина взимать налог с доходов по вкладам. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Соответствующее письмо Ассоциация банков России (АБР) направила председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

По мнению банкиров, граждане просто не поняли сути нововведения, о котором накануне говорил российский лидер, и поддались слухам.

Банки предложили разъяснить россиянам условия действия налога и расширить инструментарий предоставления ликвидности на случай ее возможного оттока.

По мнению банков, на шесть месяцев стоит открыть беззалоговые кредитные линии для не входящих в число 11 системно значимых банков, а также запустить валютное РЕПО под ценные бумаги, принимаемые ЦБ в качестве обеспечения.

До этого Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.

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