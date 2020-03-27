Росавиации поручили принимать решение о вывозе иностранных граждан
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Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Росавиации самостоятельно принимать решение о выполнении рейсов для вывоза иностранных граждан. Об этом говорится в тексте поручения, который выложили на сайте правительства.
Речь идет о вывозе таких граждан в иностранные государства.
Как указано в тексте поручения, Росавиации также предоставляется право принимать решение по поводу «грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов, перегонов пустых воздушных судов для технического обслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа)» на российской территории.
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