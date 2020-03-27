Росавиция: запрет на полеты из РФ за рубеж не коснется ряда перевозок

<img src="//img.gazeta.ru/files3/786/12755786/Depositphotos_54251187_l-2015-pic905-895x505-44147.jpg">

Запрет международного авиасообщения России не распространяется на грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Росавиации.

Как было известно до этого, с 00.00 27 марта 2020 года приостанавливается регулярное и чартерное международное авиасообщение России с другими государствами. Перевозчики смогут осуществлять лишь перелеты для возвращения пассажиров домой.

По словам представителя ведомства, введенный запрет также не касается «перегонов пустых воздушных судов для технического обслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ» и полетов, выполняемым «по отдельным решениям» российского правительства.