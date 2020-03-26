Глава ФРС допускает рецессию экономики США из-за коронавируса

Пандемия коронавируса нового типа может привести к рецессии экономики США, заявил глава американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в интервью CNBC.

«Но я хочу подчеркнуть разницу между тем, что происходит, и нормальной рецессией. С нашей экономикой нет ничего фундаментально неправильного. Напротив, мы начинаем с сильной позиции», – отметил Пауэлл.

По его словам, американская экономика восстановится, как только распространение коронавируса нового типа будет взято под контроль.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевания — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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