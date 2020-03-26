В России начнут штрафовать нарушителей карантина из-за COVID-19
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила. Об этом пишет РИА «Новости».
Так, по словам премьер-министра России Михаила Мишустина, необходимость мер для борьбы с коронавирусом является для всех ответственных граждан.
При этом он отметил, что большая часть людей не нарушают правила, однако есть и люди, которые проявляют «редкое легкомыслие».
Отмечается, что соответствующие поправки появятся в Кодексе об административных правонарушениях.
Ранее власти объявили об обязательном двухнедельном карантине вернувшихся из-за границы, лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Также закрываются общественные места, кроме продуктовых магазинов и аптек.
В России коронавирусом заразились 840 человек. При этом 38 уже выздоровели.