В России начнут штрафовать нарушителей карантина из-за COVID-19

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Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, по словам премьер-министра России Михаила Мишустина, необходимость мер для борьбы с коронавирусом является для всех ответственных граждан.

При этом он отметил, что большая часть людей не нарушают правила, однако есть и люди, которые проявляют «редкое легкомыслие».

Отмечается, что соответствующие поправки появятся в Кодексе об административных правонарушениях.

Ранее власти объявили об обязательном двухнедельном карантине вернувшихся из-за границы, лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Также закрываются общественные места, кроме продуктовых магазинов и аптек.

В России коронавирусом заразились 840 человек. При этом 38 уже выздоровели.