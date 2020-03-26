Минэнерго прогнозирует рост счетов за электричество на 20%

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Сумма счетов за оплату электроэнергии может увеличиться на 15-20% в связи с массовым переходом граждан на удаленную работу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики РФ Евгений Грабчака.

«Мы не рассчитываем, что это будет какой-то большой объем — 15-20% в максимуме, который может дополнительно потребить этот потребитель», — Грабчак.

Он также отметил, что в этой связи доходы компаний — поставщиков энергетики могут сократиться, так как офисные помещения потребляют больше электричества, чем многоквартирные дома, однако энергокомпании должны справиться данной ситуацией.

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