Минэнерго прогнозирует рост счетов за электричество на 20%
Сумма счетов за оплату электроэнергии может увеличиться на 15-20% в связи с массовым переходом граждан на удаленную работу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики РФ Евгений Грабчака.
«Мы не рассчитываем, что это будет какой-то большой объем — 15-20% в максимуме, который может дополнительно потребить этот потребитель», — Грабчак.
Он также отметил, что в этой связи доходы компаний — поставщиков энергетики могут сократиться, так как офисные помещения потребляют больше электричества, чем многоквартирные дома, однако энергокомпании должны справиться данной ситуацией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Банки пожаловались на отказы платить по долгам из-за коронавируса
— Предприниматели попросили Мишустина не допустить возвращения в XIX век