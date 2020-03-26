Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы
Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто «демонстрирует редкое легкомыслие», не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.
Мишустин уточнил, что сегодня вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафы будут распространяться на физических и на юридических лиц.
Ранее власти объявили об обязательном двухнедельном карантине вернувшихся из-за границы, лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Также закрываются общественные места, кроме продуктовых магазинов и аптек.
В России коронавирусом заразились 840 человек.
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