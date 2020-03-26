Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы

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Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто «демонстрирует редкое легкомыслие», не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.

Мишустин уточнил, что сегодня вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафы будут распространяться на физических и на юридических лиц.

Ранее власти объявили об обязательном двухнедельном карантине вернувшихся из-за границы, лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Также закрываются общественные места, кроме продуктовых магазинов и аптек.

В России коронавирусом заразились 840 человек.

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