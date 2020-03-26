Базовые тарифы ОСАГО в России подорожали

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Страховые компании в России постепенно увеличили базовые тарифы ОСАГО. Некоторые участники рынка начали повышение еще до снижения курса рубля.

Опрошенные «Газетой.Ru» компании объяснили свои действия необходимостью компенсировать курсовую разницу стоимости дорожающих запчастей, а также повышением цен в методике расчета убытков от ДТП.

«Не первый год сохраняется тенденция роста размера средней выплаты. Странно в такой ситуации ожидать, что тарифы не будут увеличиваться», — пояснил член правления «Росгосстраха» Евгений Ниссельсон.

По его словам, Российский союз автостраховщиков периодически пересматривает в сторону увеличения расценки своих справочников, которые определяют стоимость ремонта автомобиля.

При этом в РСА отрицают рост базовых ставок. По данным союза, за январь-февраль 2020 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 1,6% — с 5 628 до 5 539 рублей.

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