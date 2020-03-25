Ветераны и труженики тыла получат выплаты к 75-летию Победы в апреле

Ветераны и труженики тыла получат разовые выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне уже в апреле. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к нации.

Он отметил, что денежные выплаты необходимо осуществить раньше обычного, то есть до майских праздников.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин добрил правила предоставления выплат. Единовременную выплату получат участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, военнослужащие, погибшие в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов войны, жители блокадного Ленинграда. Эта категория людей получит по 75 тыс руб. Еще по 50 тыс. руб.выплатят труженикам тыла.

Предполагается, что 75 тыс. руб. выплатят свыше 537 тыс. человек, а выплату в размере 50 тыс. руб. получат 611,4 тыс. человек.

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