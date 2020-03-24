Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.
«Мы не смогли найти подходящего покупателя для Рокетбанка, и в результате совет директоров принял решение свернуть его деятельность», — заявили в компании-владельце.
Qiwi также заявила, что рассматривала возможность продать банк частично, однако, предложений по такой сделке тоже не поступило.
Qiwi является оператором электронных платежей.