Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

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Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Мы не смогли найти подходящего покупателя для Рокетбанка, и в результате совет директоров принял решение свернуть его деятельность», — заявили в компании-владельце.

Qiwi также заявила, что рассматривала возможность продать банк частично, однако, предложений по такой сделке тоже не поступило.

Qiwi является оператором электронных платежей.