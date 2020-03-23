ООН: странам требуется $2 млрд на гуманитарный ответ коронавирусу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/402/12758402/AP_17262475763442-pic905-895x505-119.jpg">

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что организация призовет мир выделить $2 млрд, в которых нуждаются пострадавшие от коронавируса страны, пишет ТАСС.

Гутерриш сказал, что 25 марта ООН представит гуманитарный план. В документ будет включена просьба о выделении $2 млрд, чтобы «гуманитарный ответ был как можно более эффективным».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генсек ООН призвал прекратить все вооруженные конфликты из-за коронавируса

— ООН и ВОЗ направят $58 млн на борьбу с коронавирусом на Украине

— У 24 сотрудников ООН обнаружили COVID-19