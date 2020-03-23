ООН: странам требуется $2 млрд на гуманитарный ответ коронавирусу
Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что организация призовет мир выделить $2 млрд, в которых нуждаются пострадавшие от коронавируса страны, пишет ТАСС.
Гутерриш сказал, что 25 марта ООН представит гуманитарный план. В документ будет включена просьба о выделении $2 млрд, чтобы «гуманитарный ответ был как можно более эффективным».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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