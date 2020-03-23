Минстрой изменит расчет платежей по ЖКХ
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства готовит законопроект об изменении расчетов платежей за коммунальные услуги в жилых домах, пишет «Известия».
«Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы», — говорится в материале.
Таким образом, субъекты смогут устанавливать индивидуальный порядок расчета. Сейчас в регионах действует система, которая была принята еще три года назад.
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