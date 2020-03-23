Зеленский переговорил с главой МВФ об изменении программы сотрудничества

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Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой о возможности изменения программы сотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так Зеленский обсудил возможность расширения программы через увеличение средств поддержки из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Кроме того, в рамках разговора стороны переговорили о возможности финансовой поддержи Украины со стороны других иностранных партнеров.

«Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан», — сказал Зеленский.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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