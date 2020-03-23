Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
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Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА «Новости».
На первом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались сотрудники добывающей промышленности. Больше всего в 2019 году получали представителей нефтегазовой промышленности в Сахалинской области, зарплата которых составила в среднем 368 тыс. руб. в месяц.
Следом оказались работники финансового сектора в Москве. Оплата их труда в 2019 году за месяц составляла 171 тыс. рублей.
Замыкают тройку с зарплатой в 156 тыс. руб. в месяц сотрудники нефтегазового сектора в Ямало-Ненецком автономном округе.
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