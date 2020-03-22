Минпромторг начал поставлять медицинские маски в регионы
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Минпромторг России начал централизованно поставлять медицинские маски в регионы, следует из сообщения ведомства.
Отмечается, что первая партия отправилась в Калужскую область.
Регулирование позволит избежать дефицита и обеспечить систематические поставки масок.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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