Минпромторг начал поставлять медицинские маски в регионы

Минпромторг России начал централизованно поставлять медицинские маски в регионы, следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что первая партия отправилась в Калужскую область.

Регулирование позволит избежать дефицита и обеспечить систематические поставки масок.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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