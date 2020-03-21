Сечин назвал причины кризиса на глобальном рынке нефти

Глава «Роснефти» назвал в интервью телеканалу «Россия 24» причины кризиса на мировом нефтяном рынке.

По его мнению, это коронавирус, грядущие президентские выборы в США и возможные перемены в руководстве Саудовской Аравии.

«Переизбыток производства, конечно, есть», — заметил также Сечин.

И хотя коронавирус, в его представлении, — действительно серьезная проблема, которую надо учитывать при балансировке рынка, тем не менее, все же не надо драматизировать эти вещи, подчеркнул глава «Роснефти».

Кроме того, нестабильность на рынке также подогревается заявлениями тех или иных политических лидеров, констатировал Сечин.

«И это все раскачивает [ситуацию]. Но какие последствия у этого будут? Рынок откорректируется», — уверен руководитель «Роснефти».