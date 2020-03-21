Генконсульство: влияние коронавируса на торговые связи РФ и Китая будет временным

Влияние пандемии коронавируса нового типа на торговые отношения между Россией и рядом регионов Китая будет кратскосрочным, заявили в российском генеральном консульстве в городе Шэньян. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящие время власти северо-восточных китайских провинций Цзилинь и Ляонин предпринимают все необходимые меры для поддержания торговых контактов, отметили в генконсульстве. Там подчеркнули, что руководство провинций нацелено на сохранение уровня товарооборота с Россией.

На данный момент через ряд работающих пропускных пунктов осуществляются поставки угля и морепродуктов из России в Китай, добавил представитель консульства. Кроме того, провинция Ляонин ввела ряд налоговых преференций для стимуляции внешних торговых контактов.

В консульстве выразили надежду на усиление торгового сотрудничества между сторонами в условиях улучшения эпидемиологической ситуации на северо-востоке Китая.

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