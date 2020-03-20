В Краснодаре застройщики обманом получили 190 млн рублей
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В Краснодаре следователи утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего и 31-летнего местных жителей, обманом получивших 190 млн рублей якобы за строительство многоквартирных домов, пишет пресс-служба прокуратуры по региону.
В результате действий мужчин, выдавших себя за застройщиков, пострадали больше 120 человек.
Следователи сообщают, что уголовное дело направлено в суд. Мошенники могут получить до десяти лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.
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