Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выплаты будут поступать ежемесячно. Их могут получать семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

На каждого ребенка от 3 до 7 лет будет назначаться отдельное пособие. Оно составит половину прожиточного минимума на ребенка, то есть примерно 5,5 тыс. рублей.

Выплаты будут поступать с 1 июля 2020 года.

Предусмотрено, что региональные расходы на данные пособия будет софинансировать государственный бюджет.

Кроме того, меры материальной поддержки субъектов страны будут обеспечены технически на федеральном уровне.

Ранее в Минтруде рассказали об упрощении системы выплат пособий на детей. В любом регионе для оформления материальной поддержки граждане могут подать необходимые документы в электронном виде или обратиться в отделение МФЦ.