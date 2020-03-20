Bloomberg: Россия подготовилась к нефтяной войне

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Власти России долго готовились к нефтяной войне и не собираются сдаваться, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к правительству источники.

По информации агентства, Москва была готова на обвал цен на энергоносители до $20 за баррель и имеет ресурсы, чтобы продержаться дольше Эр-Риярда.

Источники Bloomberg считают, что президент России Владимир Путин достаточно опытный политик, чтобы преодолеть нынешний кризис. Он не попросит перемирия у саудитов.

«Путин не сдается, даже если борьба дорого ему обходится», — заявил один из собеседников агентства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что нынешняя цена на нефть не является катастрофической, а также напомнил, что у Россия обладает достаточным запасом прочности.

Колебания на рынке начались, когда участники ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

8 марта нефть марки Brent стоила меньше $25 за баррель, обновив минимум с 2003 года.