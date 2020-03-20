Трамп отменил экзамены для школьников и проценты по студенческим кредитам
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Президент США Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса школьники не будут сдавать обязательные экзамены, а студентам простят проценты и поздние платежи по учебным кредитам, пишет РИА «Новости».
От экзаменов освобождаются как младшеклассники, так и старшая школа.
«Думаю, многие дети очень обрадуются», — сказал Трамп.
Студенты получают отсрочку на два месяца.
В США коронавирусом заразились больше шестнадцати тысяч, скончались 220 человек.
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