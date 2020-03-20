Путин назначил пособия на детей от 3 до 7 лет

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей от 3 до 7 лет. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ежемесячное пособие будет выплачиваться на ребенка от 3 до 7 лет семьям с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Размер выплаты составит 50% от прожиточного минимума для ребенка — приблизительно 5,5 тыс. рублей.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что порядок осуществления платежей по детскому пособию будет максимально упрощенным и единым для всей России. В любом регионе для оформления материальной поддержки граждане могут подать необходимые документы в электронном виде или обратиться в отделение МФЦ.