Набиуллина: у ЦБ нет повода регулировать курс рубля
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России не собирается регулировать курс рубля, несмотря на нестабильность валюты.
«Курс у нас плавающий, мы курс не комментируем. Но тем не менее, хочу сказать, никакого уровня — ни психологического, ни нового — как триггера для того, чтобы мы начали предпринимать действия по курсу, нет», — сказала Набиуллина.
Она добавила, что ЦБ отслеживает ситуацию на валютных рынках и располагает инструментами регулирования, но сейчас не видит необходимости вмешиваться.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 18 марта нефть марки Brent стоила меньше $25 за баррель, обновив минимум с 2003 года.
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