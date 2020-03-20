Песков прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сохранение ЦБ прежнего размера ключевой ставки, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что Центральный банк самостоятельно вынес решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. По словам Пескова, глава государства Владимир Путин не обсуждал этот вопрос с представителями регулятора.

Ранее Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых. В ЦБ объяснили, что сохранение ставки связано с изменениями внешних условий. Речь идет о распространении эпидемии коронавируса нового типа и резкого падения цен на нефть.