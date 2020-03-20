В Кремле сообщили, что ЦБ сам принял решение о сохранении ключевой ставки

Банк России самостоятельно решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как было известно, ставка сохранилась на уровне 6%.

«Это самостоятельное решение регулятора», — сказал Песков.

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