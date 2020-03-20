В Книгу рекордов Гиннесса внесли «Викторию» Руслана Байсарова

Книга рекордов Гиннесса зафиксировала мировой рекорд по самому большому количеству тоннелепроходческих комплексов (ТПМК), работающих одновременно на одном проекте — это произошло в российской столице в среду, 18 марта 2020 года, при строительстве метрополитена 23 ТПМК.

Среди работающих комплексов — принадлежащий Группе компаний СК Мост Herrenknecht 10690 «Виктория», который в настоящее время прокладывает двухпутный тоннель длиной 1310 м между строящимися станциями «Текстильщики» и «Печатники» Большой Кольцевой Линии (БКЛ) Московского метрополитена.

Очевидцы даже записали видео, подтверждающее, что работа на объекте ведется, и ТПМК прокладывает тоннель. В то же самое время аналогичные действия были проведены на остальных площадках. После этого рекорд был подтвержден судьей Книги рекордов Гиннесса.

Для «Виктории» попадание в Книгу рекордов Гиннесса — далеко не первое достижение. В конце декабря прошлого года специалисты АО «УСК Мост», входящего в Группу компаний СК Мост, провели уникальную операцию по спуску щита в котлован станции метро.

Тогда впервые в России 10-метровый щит ТПМК удалось переместить с поверхности строительной площадки в котлован будущей станции метро «Текстильщики» (БКЛ) в собранном виде. Ранее подобные щиты опускались по частям различными кранами большой грузоподъемности.

Чтобы осуществить спуск «Виктории» весом 830 тонн, специалисты АО «УСК Мост» с помощью портальной системы Jack Up JS250 сначала подняли ее на высоту 1 м над строительной площадкой, переместили более чем на 50 метров по горизонтали, спозиционировали над котлованом и затем опустили на 23 метра в монтажно-щитовую камеру. Это существенно сократило срок монтажа и приблизило начало проходки тоннеля.