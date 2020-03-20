ЦБ предупредил о возможном снижении экономической активности
В Центробанке предупредили, что умеренный рост экономики РФ в начале года может смениться снижением в ближайшие кварталы. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что это во многом будет обусловлено масштабом последствий распространения коронавируса.
«Под влиянием этих факторов умеренный рост российской экономики в начале года может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы», — сообщили в ЦБ.
В ЦБ заявили, что в феврале--марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза регулятора.
Среди прочих причин в ЦБ назвали ограничения на трансграничные перевозки и ухудшение динамики на мировых рынках.
Банк России также сообщил, что пакет мер, разработанный для борьбы с последствиями коронавируса и волатильности на рынках, окажет поддержку экономике.