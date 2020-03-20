В Кремле ответили на заявления о «катастрофической» цене на нефть

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления о «катастрофической» цене на нефть, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее совладелец и вице-президент частной нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун заявил, что нынешние мировые цены на энергоносители катастрофически низкие.

Песков согласился, что это «весьма неприятная ценовая конъюнктура», однако, по его словам, РФ имеет «солидный запас прочности».

«Говоря о том, что это катастрофа для России, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе. У нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит выполнение всех социальных обязательств и планов развития», — сказал Песков.

Он отметил, что бывали времена, когда цена нефть была еще ниже.

Также по его словам, сегодняшние прогнозы конъюнктуры международных нефтяных цен вряд ли будут точными.

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