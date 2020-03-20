Силуанов заявил, что бюджетные расходы в 2020 году сокращены не будут

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство не планирует уменьшать бюджетные расходы в 2020 году. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, у министерства финансов есть необходимые ресурсы.

«В этом году сокращать бюджетные расходы мы не будем», — сказал Силуанов.

Ранее Силуанов сообщил о выполнении российскими властями полных соцобязательств.

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