Силуанов заявил, что бюджетные расходы в 2020 году сокращены не будут
close
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство не планирует уменьшать бюджетные расходы в 2020 году. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24».
По его словам, у министерства финансов есть необходимые ресурсы.
«В этом году сокращать бюджетные расходы мы не будем», — сказал Силуанов.
Ранее Силуанов сообщил о выполнении российскими властями полных соцобязательств.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Силуанов заявил о выполнении всех соцобязательств РФ при текущих нефтяных ценах