Bloomberg: аналитики не исключают падения цен на нефть до $5 за баррель

Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до $20 за баррель и ниже. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов.

По мнению экспертов, сырье марки WTI будет торговаться еще на $3–5 дешевле. Причем такая ее стоимость может продержаться до конца года.

Аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management прогнозирует, что цена на нефть данной марки упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США.

Согласно прогнозам Goldman Sachs, стоимость Brent снизится до $20 за баррель. А а Citigroup говорят о возможном падении цены до $5 за баррель, а также не исключают отрицательных значений в некоторых регионах.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.