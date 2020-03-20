Налоговые каникулы предоставят плательщикам в сфере спорта и культуры
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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился дать отсрочку по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в области спорта, культуры, искусства и кинематографии. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Как указано в соответствующем поручении премьера, речь идет о налогах и страховых взносах, которые нужно оплатить до 1 мая 2020 года.
Отмечается, что данная мера вводится для поддержки предприятий в связи с ситуацией с новым коронавирусом и экономическими сложностями, которые она за собой повлекла.
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