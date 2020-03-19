РЖД отменяет последний пассажирский поезд в Европу

РЖД временно отменяет пассажирские поезда в сообщении с Эстонией из-за распространения коронавируса нового типа, и, таким образом, курсирование прямых рейсов между Россией и странами Европы будет полностью приостановлено. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российскую компанию-перевозчик.

Как стало известно, данная мера вступит в силу с 20 марта.

«Приостанавливается курсирование поезда № 34/33 Москва – Таллинн (включая курсирующие с ним прицепные вагоны Москва – Санкт-Петербург) отправлением из Москвы с 20 марта и из Таллинна с 21 марта», — указано в сообщении РЖД.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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