Правительство упростило регистрацию на некоторые медицинские изделия

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Правительство России утвердило перечень медицинских изделий, которые будут регистрироваться в особом ускоренном порядке.

В список вошли 36 товаров, среди них халаты, маски, бахилы, респираторы и перчатки.

Отмечается, что это позволит быстрее производить и продавать товары, спрос на которые повысился из-за коронавируса.

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