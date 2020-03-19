Правительство упростило регистрацию на некоторые медицинские изделия

Правительство России утвердило перечень медицинских изделий, которые будут регистрироваться в особом ускоренном порядке.

В список вошли 36 товаров, среди них халаты, маски, бахилы, респираторы и перчатки.

Отмечается, что это позволит быстрее производить и продавать товары, спрос на которые повысился из-за коронавируса.

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