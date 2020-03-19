Кудрин предсказал беспрецендентный и всеохватывающий кризис из-за коронавируса
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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сказал, что сложно оценить последствия предстоящего беспрецедентного и всеохватывающего кризиса, вызванного коронавирусом, пишет ТАСС.
Кудрин отметил, что уже сейчас видно, что кризис повлияет на все стороны жизни: вводится карантин, ограничивается деятельность компаний. Он добавил, что последствия сложно оценить.
Ранее Правительство России объявило о введении дополнительных мер поддержки экономики из-за пандемии коронавируса.
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