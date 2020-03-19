Силуанов: коронавирус сильнее влияет на экономику, чем падение цен на нефть
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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что коронавирус сильнее влияет на экономику страны, чем падение цен на нефть. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что в настоящее время на экономику сильное влияние имеют два фактора: падение цен на нефть и последствия коронавируса.
«Вторая составляющая, я считаю, что даже более серьезна для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли», — сказал глава Минфина.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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