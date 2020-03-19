ФАС оценила вероятность увеличения цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, там заявили, что хотя розничные цены на бензин и дизель с начала 2020 года выросли почти на 0,2%, инфляция составила 0,9%.

При этом отмечается, что за год стоимость Аи-92 увеличилась на 10%, однако ФАС отметила, что цены на внутреннем рынке все же были ниже экспортных.

До этого президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране.