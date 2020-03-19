Росстат выяснил, где в России самые высокие зарплаты

Самую высокую среднемесячную зарплату — почти 107 тысяч рублей — получают жители Чукотки, пишет RT, ссылаясь на Росстат.

На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (больше 100 тысяч рублей), на третьем — Москва (94 тысячи рублей), на четвертом — Магаданская область (почти 93 тысячи рублей), на пятом — Ненецкий автономный округ (больше 86 тысяч рублей).

Ниже всего зарплаты — от 27 до 28 тысяч рублей — в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ивановской области, Ингушетии и Чечне.

Средняя зарплата в стране в 2018 году составляла 47,5 тысячи рублей.

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