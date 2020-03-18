Ажиотажный спрос на туалетную бумагу не добавил капитализации ее производителям

Ажиотажный спрос на туалетную бумагу на фоне карантинных мер по всему миру не добавил капитализации ее производителям, следует из данных торгов. Например, стоимость акций шведской компании Essity, которая входит в пятерку крупнейших игроков на российском рынке, только за прошедшую неделю снизилась на 6% — до 274,5 шведских крон по итогам торгов в среду. За день, 18 марта, снижение акций на момент закрытия составило 1,6%.

Essity производит такие товары, как туалетная бумага, бытовые полотенца, носовые платки, салфетки для лица, дезинфицирующие средства для рук, диспенсеры и прочее. Компании принадлежат такие бренды как Zewa, Lotus и др.

В российском офисе компании Essity заявили, что сполна обеспечивают бумагой россиян.

«Мы считаем, что общего объема выпуска туалетной бумаги на российском рынке достаточно в случае сохранения спроса на эту категорию товаров», — сообщили в Essity агентству РИА «Новости» 17 марта.

При этом в компании предупреждают, что «покрытие экстраординарного спроса (если таковой будет) зависит не только от производственных мощностей компаний в России, но и от стабильности всей цепочки поставок сырья и материалов, среди которых есть и импортные».

Акции другого производителя товаров для гигиены Kimberly-Clark (выпускает туалетную бумагу под брендом Kleenex) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в среду снизились на 6,89%. В России также известны такие бренды этой компании, как женские прокладки Kotex и подгузники Huggies.