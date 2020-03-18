Курс евро на Forex перешел отметку в 90 рублей
На рынке Forex курс евро пробил отметку в 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так стоимость валюты составила 90,1 рубль за один евро, по данным на 21.32 мск.
В свою очередь курс доллара достиг отметки в 82,77 рубля.
По данным Мосбиржи, курсы доллара и евро уперлись в отметку 80,87 руб. и 88,725 руб., что являлось верхней планкой установленного коридора.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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