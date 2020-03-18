ФАС заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо в настоящий момент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.
Уточняется, что речь идет и об оптовом, и о розничном сегменте.
Ведомство отмечает, что динамика роста цен на бензин и дизельное топливо с начала года не превышала уровень инфляция.
Оптовые же цены на бензин в марте в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли примерно на 10%, однако внутренние цены на автомобильный бензин в это время на внутреннем рынке были ниже экспортных.
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