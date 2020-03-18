Цена на нефть WTI обновила минимум с февраля 2002 года
Стоимость нефти марки WTI достигла очередного минимума, на этот раз с февраля 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена майских фьючерсов на WTI составила $21,14 за баррель, упав на 22,65%, по данным на 21.27 мск. Минутами ранее стоимость упала до $20,8 за баррель.
В свою очередь цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent обвалилась на 13,4%, достигнув стоимости в $24,88 за баррель.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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