Цена на нефть WTI обновила минимум с февраля 2002 года

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Стоимость нефти марки WTI достигла очередного минимума, на этот раз с февраля 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на WTI составила $21,14 за баррель, упав на 22,65%, по данным на 21.27 мск. Минутами ранее стоимость упала до $20,8 за баррель.

В свою очередь цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent обвалилась на 13,4%, достигнув стоимости в $24,88 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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