Курс доллара на Forex достиг 82 рублей

На рынке Forex курс доллара пробил отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, курс составил 82,16 рубля за доллар, по состоянию на 21.06 мск.

Кроме того, курс евро составил 89,07 рубля.

В свою очередь, по данным торгов Московской биржи, курсы доллара и евро уперлись в отметку 80,87 руб. и 88,725 руб., что являлось верхней планкой установленного коридора.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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