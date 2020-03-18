В ООН рассказали, сколько человек в мире могут потерять работу из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/740/12762740/RTX1SAQ1-pic905-895x505-56028.jpg">

В ООН сообщили, сколько человек в мире могут потерять работу из-за коронавируса, передает «Интерфакс».

«Кризис экономики и рынка рабочей силы, созданный пандемией COVID-19, может увеличить глобальную безработицу почти на 25 млн человек», — говорится в исследовании организации.

При этом работники из-за ухудшений условий труда могут потерять только до конца 2020 года от $860 млн до $3,4 млрд неполученных выплат, рассказали в ООН.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Два удара по России: бюджет ждет дефицит

— CNN: минфин США ожидает рост безработицы на 20% из-за коронавируса

— Зараженная экономика: какие меры принимают страны