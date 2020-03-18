В ООН рассказали, сколько человек в мире могут потерять работу из-за коронавируса
В ООН сообщили, сколько человек в мире могут потерять работу из-за коронавируса, передает «Интерфакс».
«Кризис экономики и рынка рабочей силы, созданный пандемией COVID-19, может увеличить глобальную безработицу почти на 25 млн человек», — говорится в исследовании организации.
При этом работники из-за ухудшений условий труда могут потерять только до конца 2020 года от $860 млн до $3,4 млрд неполученных выплат, рассказали в ООН.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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