Нефть Brent упала ниже $26

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Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent опустилась ниже $26 за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Так, цена майских фьючерсов на нефть Brent падала на 9,36% — до $26,04 за баррель — по состоянию на 18.15 мск. Несколькими минутами ранее ее стоимость опустилась ниже $26.

Этот показатель был зафиксирован впервые с сентября 2003 года.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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