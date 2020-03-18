Нефть Brent упала ниже $26
Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent опустилась ниже $26 за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Так, цена майских фьючерсов на нефть Brent падала на 9,36% — до $26,04 за баррель — по состоянию на 18.15 мск. Несколькими минутами ранее ее стоимость опустилась ниже $26.
Этот показатель был зафиксирован впервые с сентября 2003 года.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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