Россия и Армения приостанавливают пассажироперевозки из-за коронавируса
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Россия и Армения с 18 марта приостанавливают пассажироперевозки на две недели из-за коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Армении Анну Нагдалян.
«С сегодняшнего дня вступило в силу соответствующее решение правительств Армении и России, которым ограничивается сухопутное и воздушное сообщение между двумя странами», — сказала Нагдалян.
Она добавила, что мера не распространяется на грузоперевозки.
В Армении 84 человека заразились коронавирусом. В стране введено чрезвычайное положение.
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