Курс евро превысил 86 рублей впервые с 2016 года
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В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю взлетел на 3,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и превысил 86 рублей.
В свою очередь курс доллара растет на 3,89%, до 78,38 руб.
Исторический минимум по курсу рубля был зафиксирован в 2016 году. Тогда евро поднимался до 93,60 рубля, а доллар составлял 85,75 рубля.
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