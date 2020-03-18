Россия ограничила полеты в США, Британию и ОАЭ

Россия с 20 марта вводит временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщает РИА «Новости».

Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Минтрансу поручено обеспечить с 00 часов 00 минут 20 марта ограничение на пассажирские перевозки с территории РФ в эти страны, а также обратно.

Исключением станут регулярные рейсы Москва – Лондон, Москва – Нью-Йорк, Москва – Абу-Даби, которые выполняются через аэропорт Шереметьево, терминал F, а также чартеры при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и россиян в РФ (до полного вывоза указанных граждан).

Ранее ряд стран ввели ограничительные меры на поездки из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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